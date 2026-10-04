Akaryakıt istasyonunda tankerde çıkan yangın, yanındakine de sıçradı

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Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde yakıt aktarımı sırasında parlamaya birlikte yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, istasyondaki iki tankere daha sıçrayan yangını yürüttükleri çalışmalarla söndürdü.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yangına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet C.’nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca, istasyon çalışanı Mehmet C.’nin vücudunda ise yanıklar oluştuğu bildirildi. Sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.