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Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma! O anlar kamerada...

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#Eyüpsultan#Akaryakıt İstasyonu#Silahlı Çatışma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 10:32

İstanbul Eyüpsultan'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobilde olanların da karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna geldi. 4 kişiden 3'ü otomobilden indi. O sırada caddede ilerleyen motosikletli 2 şüpheli otomobilden inenlere ateş etti.

Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin motosikletli 2 şüpheliye karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Bu sırada kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonunun yakınlarında bulunan kafenin camına isabet etti.

Otomobildekilerin motosikletli şüphelilerden kaçma ve silahla karşılık verme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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#Eyüpsultan#Akaryakıt İstasyonu#Silahlı Çatışma

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