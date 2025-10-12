×
Akaryakıt istasyonunda silahlar çekildi: 1 kişi öldü

Akaryakıt istasyonunda silahlar çekildi: 1 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 14:08

Bursa’nın İznik ilçesinde akaryakıt istasyonuna müşteri olarak gelen grup ile pompacı H.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan H.Y.’nin karşılık verdiği gruptaki Arif Arda Türker (24), hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Boyalıca Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen bir grup ile pompacı H.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.Y. iddiaya göre kendisine pompalı tüfekle ateş açan gruba karşılık verdi. H.Y.’nin açtığı ateşte, Arif Arda Türker hayatını kaybetti. Saçmaların isabet ettiği H.Y. ise yaralandı.

Gruptaki diğer şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arif Arda Türker’in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgeye tedbir amaçlı Jandarma Özel Harekat timleri sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

#Silahlı Saldırı#Akaryakıt İstasyonu#Ölümlü Kavga

