AkaryakÄ±t istasyonunda feci ÅŸekilde darp edilmiÅŸtiâ€¦. SanÄ±klarÄ±n cezasÄ± belli oldu

Olay, 18 MayÄ±s'ta EsenkÃ¶y yolu Ã¼zerindeki bir akaryakÄ±t istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakÄ±t istasyonuna geldiÄŸinde tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi bir erkek ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yÃ¼p kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. AkaryakÄ±t istasyonunda pompalarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde ÅŸiddete uÄŸrayan Perihan Deveci, market bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne sÄ±ÄŸÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. PeÅŸinden gelen kiÅŸi, burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Ã‡evredekilerin mÃ¼dahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek ÅŸikayetÃ§i oldu. O anlar, iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

'YAÄžMA VE DARP' SUÃ‡UNDAN DAVA AÃ‡ILDI

Polis, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden Deveci'yi takip ederek, akaryakÄ±t istasyonunda darbettiklerini belirlediÄŸi ÅŸÃ¼pheliler S.S., H.A. ve T.A.'yÄ± evlerinde yakaladÄ±. Polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±. AkaryakÄ±t istasyonunun gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden ÅŸÃ¼phelilerden S.S.'nin Deveci'nin aracÄ±na binerek uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± da tespit edildi. ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda Fethiye 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'yaÄŸma ve darp' suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±. DavanÄ±n 15 AÄŸustos'taki ilk duruÅŸmasÄ±nda H.A. tahliye oldu.

SAVCI MÃœTALAASINI VERDÄ°

Fethiye 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len ikinci duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klar T.A. ve S.S. ile taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DiÄŸer sanÄ±k H.A. ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. DuruÅŸmada Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± mÃ¼talaada bulunurken, sanÄ±klarÄ±n tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutuklu yargÄ±lanmasÄ± isteyip, cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.

'BERAAT VE TAHLÄ°YE Ä°STEDÄ°LER'

Tutuklu sanÄ±klardan S.S. mÃ¼talaayÄ± kabul etmediÄŸini, Ã¶nceki savunmalarÄ±nÄ± tekrarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, maÄŸdurun telefonunu ya da arabasÄ±nÄ± Ã§almak gibi bir amacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SanÄ±k S.S., iddia edilen yaÄŸma suÃ§unu kabul etmediÄŸini, beratÄ±nÄ± ve tahliyesini istediÄŸini de belirtti.

DiÄŸer tutuklu sanÄ±k T.A. ise mÃ¼talaayÄ± kabul etmediÄŸini belirtip, "Ã–nceki savunmalarÄ±mÄ± tekrar ederim. YaÄŸma suÃ§unu iÅŸlemedim. DiÄŸer eylemler sebebiyle de piÅŸmanÄ±m. BeratÄ±mÄ± ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Ä°YÄ° HAL Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° YAPILDI

DuruÅŸmada verilen 10 dakikalÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p, sanÄ±klar H.A., S.S. ve T.A.'ya 'birden fazla kiÅŸiyle iÅŸ yerinde veya eklentilerinde yaÄŸma' suÃ§unu iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle Ã¶nce 12'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. ArdÄ±ndan iyi hal indirimi yapÄ±p, zararÄ±n giderilmesini dikkate alarak sanÄ±klara verilen bu cezayÄ± 6'ÅŸar yÄ±l 8'er ay hapse indirdi. Mahkeme heyeti ayrÄ±ca, H.A.'ya adli kontrol tedbirinin uygulanmasÄ±na, S.S. ve T.A.'nÄ±n ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi.

