×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Akaryakıt Kavgası#Bıçaklı Saldırı#Enes A.
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 05:31

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Haberin Devamı

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Enes A., B.T. ve A.A ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akaryakıt Kavgası#Bıçaklı Saldırı#Enes A.

BAKMADAN GEÇME!