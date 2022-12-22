Akar’dan Yunanistan’a tepki: NATO'nun değerlerini hiçe sayıyor

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BAKAN Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile Kayseri’de görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Akar, özetle şunları söyledi:

KARŞILIK VERİLDİ

“Ege’de Türkiye barış ve istikrar gayreti gösterirken, komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen, provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte. Her geçen gün bunlara yeni provokasyon eklemektedir. Son olarak Yunanistan tarafından, planlı NATO tatbikatı sırasında silahsız olarak görev yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Tabii gerekli karşılık uçaklarımız tarafından anında verilmiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanistan’ın NATO’un temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

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SAĞDUYU ÇAĞRISI

Türkiye olarak bizim beklentimiz; Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, buna özen göstermeleri ve problemlerin diyalog yoluyla çözülmesine yoğunlaşmaları gerekmektedir. Sonuç olarak Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege’de diyaloğa açık olmakla birlikte hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Başta ABD olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul, mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. F-16 meselesinde de artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz.”

ERMENİSTAN BARIŞ ELİNİ TUTMALI

Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan’lı mevkidaşlarıyla yaptığı zirve sonrası Ermenistan’a da mesaj verdi: “Ermenistan’a uzatılan barış ve dostluk elinin tutulmasını bekliyoruz. Bu hem kendisi ve hem de bölgenin istikrarı açısından önemli. Ermenistan bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa ve ateşkes anlaşmasına uyarsa barış ve istikrarın bir parçası olabilir.”

İNLERİNİ BAŞLARINA YIKACAĞIZ

“PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmaksızın terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Mehmetçiğin karşısına çıkamayan ve kış üslenmesine gidemeyen PKK’nın elebaşları, teröristleri çaresizlik içinde yer altına yönlendirmekte ve masum insanları hedef olarak göstermekte. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ine girerlerse girsinler, inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Hiç kimse bizden sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, bundan sonra da alacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.”