Akar’dan Mısır’a sıcak mesaj

Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nın ardından tatbikatta görev alan gemilere videokonferans yöntemiyle hitap eden Akar, Mısır’ın Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye’nin daha önce ilan ettiği ve BM’ye bildirdiği sınırlara saygılı olarak yapmasını olumlu olarak nitelendirdi. Akar, “Bu çok önemli bir gelişme bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır ile bizim tarihsel, kültürel birçok ortak değerimiz var. Bunların aktive olmasıyla önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu da Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşmanın imzalanabileceğini söylemişti.

‘EN BÜYÜK ZARAR YUNAN HALKINA’

Bakan Akar ayrıca, Türkiye’nin iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen Yunanistan’ın provokatif girişimler, sorumsuz açıklamalar, tehdit dili ve benzer yaklaşımlarla barış ve istikrarı bozmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Bu dilin, provokasyonların ve silahlanma gayretlerinin en büyük zararının Yunan halkına olduğunu, Yunan halkının kaynaklarının boşa harcandığını ifade ediyoruz” dedi.