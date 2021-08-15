Akar’dan İran sınırında kaçak göç denetimi... ‘Biz buradayız, giremezler komutanım’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ile komutanlar, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanan bir helikopterle sınır hattı boyunca uçtu, daha sonra da sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

NE TERÖRİST NE GÖÇMEN GİREBİLİR

Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar'ın sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir" yanıtını verdi. Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanı’na Türk bayrağı emanet etti. Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

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