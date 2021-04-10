Akar’dan İngiliz uçak gemisine ziyaret

Akar görüşmelerinin yanı sıra Prince of Wales uçak gemisi ve Özel Kuvvetler’i de ziyaret etti. Bakanlığın açıklamasında ziyarette NATO, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Akar ayrıca, iki ülke arasında silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda sıkı işbirliği olduğunu ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasının bu işbirliğine daha fazla katkı sağlayacağını da hatırlattı. İngiltere Savunma Bakanlığı ise “Türkiye İngiltere için önemli bir NATO müttefiki” açıklaması yaptı.

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