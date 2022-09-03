Akar’dan F-16’yla Ege’de uçuş

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geldiği Eskişehir’deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışını özel uçuşla yaptı.

‘KOL UÇUŞU’NUN LİDERİ OLDU

Akar, uçuş için 113. Filo Komutanlığı’na geldi. Uçuşa yönelik brifing alan Akar, daha sonra Atilla Gülan ile teçhizat odasına geçti. Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar, F-16’nın kokpitine geçerek Ege Denizi’nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik etti ve 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu yaptı.

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YUNANİSTAN’A MACERA UYARISI

Hulusi Akar, törenin açılışında yaptığı konuşmada da Yunanistan’a yönelik açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın, 1919-1922 yıllarında işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatan Akar, “Yunanistan’ın benzer bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık, hatırlatmaya devam ediyoruz” dedi.

NATO BİLGİLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni uçuş eğitim yılı açılış konuşmasında, Yunanistan’ın S-300 sistemlerinin Türk jetlerine kilitlenmesine de değinerek, “2 Temmuz’dan itibaren faaliyet tüm NATO kanallarına bildirildi, herkes bunu duydu, öğrendi. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Buradaki eylemlerin, söylemlerin dostlukla, müttefiklikle alakalı olmadığını bilmelerini istiyoruz” dedi.