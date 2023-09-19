Akar'dan Ermenistan açıklaması: Dileğimiz uzatılan barış elini boş döndürmemesi

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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği, Bakırköy'de özel bir otelde yemek programı düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gazi ve aileleri katıldı. Programda Hulusi Akar gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"DİLEĞİMİZ ERMENİSTAN'IN UZATILAN BARIŞ ELİNİ BOŞ DÖNDÜRMEMESİ"

Eski Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Azerbaycan bizim, ebedi kardeşimiz. Biz iki devlet, tek milletiz. Bunun farkında olsun herkes. Bu konuda yapılması gereken ne varsa biliyorsunuz... Evleri, toprakları, işgal olmuş Azerbaycanlı kardeşlerimiz tahammül ettiler, sabrettiler 30 yıl. Fakat artık tahammül sınırını aştı ve yeter demek suretiyle sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycanlı kardeşlerimize 'yalnız değilsiniz' demesiyle 44 günde gereken yapıldı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz evlerine ve topraklarına döndüler. Şu anda barış ortamı söz konusu. Barış teklifi söz konusu, barış eli söz konusu. Bizim temennimiz, dileğimiz gerçekten samimi olarak bölgeye barış gelmesi için, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın barış içinde yaşayabilmesi için bize düşen ne varsa bunları barış yönünde kullandık, kullanıyoruz. Bizim temennimiz, dileğimiz de Ermenistan'ın uzatılan barış elini boş döndürmemesi" dedi.

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"HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA İLE GÖRÜŞEBİLEN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Hulusi Akar, "Biz sadece kendimiz için yaşamıyoruz. Biz gerçekten uluslararası ortamda Türkiye'ye düşen ne varsa bunların yapılabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sadece kendi ülkemize değil bütün bölgelerin içinde çalışıyoruz. Şu anda hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebilen tek ülke Türkiye. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın Zelensky'le hem sayın Putin ile sürekli görüşmek suretiyle akan kanın durması için çalışıyor. Yapmaya çalıştığımız şey bir an önce barışın, huzurun gelebilmesi için görüşmelerin başlaması ve bu konudaki yaptıklarımız gerçekten takdire şayan. Fakat maalesef batıda bu konuda bir anlayışsızlık var. Şimdi yaptığımız terörle mücadele sadece bizimle alakalı değil. Biz aynı zamanda NATO'nun da sınırını güneyde, doğuda yaptığımız mücadelede aynı zamanda Avrupa'nın sınırını, Avrupa Birliği'nin sınırını koruyoruz. Fakat maalesef bu konuda gerekli anlayışı, gerekli karşılığı, gerekli takdiri göremiyoruz. Bu ambargolarla, ambargo benzeri açık, kapalı tedbirlerle Türkiye'ye karşı alınan uyarmaların sadece bizi değil, aynı zamanda NATO'yu da zayıflattığını, yarın herhangi bir ihtiyaç olduğunda, NATO'da sıkıntı duyacağını kendilerine tekrar tekrar hatırlatıyoruz" diye konuştu.

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"KARADENİZ'DEKİ BARIŞIN SAĞLANMASINA TÜRKİYE'NİN KATKISI ÇOK BÜYÜK"

Tahıl Koridorunun tekrar açılması için çaba gösterdiklerini dile getiren Akar, "Parasını verdiğimiz halde uçakların alınamayışı, bazı malzemelerin verilmeyişi gerçekten ibretlik olaylardır. Bunları da herkesin yüzlerine tekrar tekrar söylüyoruz. Bizim burada yapılan çalışmalarla, bizim temennimiz bölgeye bir an önce barışın gelmesi, bölgede bir an önce huzurun sağlanması. Nitekim bu çerçevede Karadeniz'deki barışın sağlanmasına Türkiye'nin katkısı çok büyük. Oranın herhangi bir şekilde stratejik rekabet alanına dönmemesi için gayret gösterdik. Göstermeyi sürdürüyoruz. Burada insani yardımlarımızı yaptık, yapıyoruz. Tahıl konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik. Bildiğiniz gibi hala göstermeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız devamlı görüşmeler suretiyle bu yolun tekrar açılması için çalışıyor. Kapatıldı biliyorsunuz. Çünkü bu çok önemli Afrika'da insanların çok ciddi şekilde açlık sorunu var. Bunların düzelmesi, onların ihtiyaçlarını karşılaması büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.