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Akar’dan batıdaki “Türkiye” karşıtı söylemlere tepki

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#Hulusi Akar#Kayseri#14 Mayıs Seçimleri
Akar’dan batıdaki “Türkiye” karşıtı söylemlere tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 21:51

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, batıdaki bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı yazılara tepki göstererek, “Türkiye artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Bundan bazıları rahatsızlık duyuyor” dedi.

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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Femaş ile Ödül şirketlerini ziyaret etti, işçilerle bir araya geldi.
Kayseri’de yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Akar, “Bir taraftan Kayseri'mizin, sizlerin alın terinin karşılığını vermek, daha müreffeh bir hayat yaşamak diğer taraftan da ülkemize katkı sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu. Emek ordusu üretmeye devam ederken Mehmetçiğin de ülkenin bekası için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını, bunun karşısında duran teröristlerle mücadele ettiklerini belirtti.

Bunların yanı sıra son dönemde batıdaki bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan yazılara dikkat çeken Akar, “Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Türkiye’ye karşı şiddetli bir karalama kampanyası yapıyorlar. Bunun manası şu; Türkiye’den rahatsızlar. Neden? Çünkü Türkiye artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Bundan bazıları rahatsızlık duyuyor” diye konuştu. 85 milyonun bir ve beraber olmasının önemine vurgu yapan Akar, “Ayrılık gayrılık olmadan, tek yürek, tek yumruk olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara dikkat edin. Hiçbir şekilde etnik, dini ve mezhepsel bir ayrım yapmıyoruz. Biriz ve beraberiz. Ayrılırsak zayıflar, birleştiğimizde büyüyoruz” dedi.

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Akar’a ziyaretleri sırasında işçiler yoğun ilgi gösterdi.

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#Hulusi Akar#Kayseri#14 Mayıs Seçimleri

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