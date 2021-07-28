Akar’dan Atina’ya... 3-5 kullanılmış uçakla güç dengesi değişmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile gittiği Suriye sınır hattında personelle bir araya gelip, savunma ve güvenlik konularında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı 18 Rafale uçağı ile Yunan yetkililerinin son dönemdeki söylemlerine değinen Akar, özetle şunları ifade etti:

BARIŞ İÇİN UĞRAŞIN

“Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde barış, huzur, diyalogla sorunlara siyasal çözümler bulunmasından yana olduğumuzu Yunan komşularımıza her zaman söylüyoruz. Yunan komşularımız ise provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmedi, vazgeçmiyor.

ASLA TEHDİT ETMİYORUZ

Bir tarafta Lozan, diğer tarafta Paris antlaşmaları söz konusu. Yunan komşularımız bunları dahi yok sayma gibi bir eğilime giriyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Anlaşmalarla gayri askeri statüde olan adalar var. Taraflar bu anlaşmayı yapmış ve ‘Şu adalar silahlandırılamaz’ demiş, bunda mutabık kalmışız. Bunlar şimdi silahlandırılıyor. ‘Tehdit var’ diyorlar. Tehdit asla söz konusu değil. Türkiye’nin şu anda Yunanistan’a karşı herhangi bir saldırgan tutumu söz konusu değil. Biz diyalog, uluslararası anlaşmalar, hukuk, teamüller diyoruz. Fakat her seferinde provokatif açıklamalarla bizim bu barışçıl yaklaşımımız ters düz edilmektedir.

OLDU BİTTİYE İZİN YOK

Biz Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki ve Kıbrıs’taki hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını ve menfaatlerini korumakta ve kollamakta kararlıyız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa azimle, kararlılıkla bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimse tereddüt etmesin. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

50 seneden beri denenmiş yollarla çözüm olmadığı ortada. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Annan Planı’nı reddetmiş bir toplum. Geldiğimiz noktada aynı yerde tekrar zaman kaybetmenin manası yok. Bu konuda KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararını verdi. Egemen, bağımsız iki eşit devlet. Bunu herkesin sindirmesi, özümsemesi lazım.”

18 RAFALE UÇAĞI SİPARİŞ ETMİŞTİ









Yunanistan, Fransa’ya 12’si kullanılmış toplam 18 Rafale savaş uçağı siparişi vermişti. Uçakların ilki geçen hafta Fransa’da üretici Dassault Aviation firmasının tesislerinde düzenlenen törenle teslim edilmişti. İki ülke arasında imzalanan anlaşma, her ay bir uçağın teslim edilmesini öngörüyor. Kullanılmış 6 Rafale, yıl sonuna doğru, toplu şekilde Yunanistan’a getirilecek. Bu süre içinde de Yunan pilotlar, Fransa’da bekletilen Yunan Rafale’lerinde eğitim görecek. Maliyeti, taşıdıkları silahlarla birlikte 2.3 milyar Euro’yu bulan 18 Rafale uçağının teslim süresi 2023 başlarında tamamlanacak. Rafale uçakları, Atina’ya yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Tanagra askeri hava üssünde konuşlandırılacak. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)

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