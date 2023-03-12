Akar’dan ‘Asker geç kaldı’ iddialarına yanıt: Mehmetçik kışladan 05.45’te çıktı

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CNN TÜRK canlı yayınında soruları da yanıtlayan Akar, “Asker kışladan geç çıkarıldı” iddialarına şöyle yanıt verdi:

“İlk andan itibaren TSK görevinin başında ve vatandaşın yanındadır. 5’i 10 geçe Cumhurbaşkanıma raporu verdik. 2. Ordu Komutanı 04.45’te masasında, hazırlıklar gözden geçirildi. 05.45’te Mehmetçik 2. Ordu Karargâhı’ndan enkaza gitmek için hareket etti. Bir anda her enkazın başında olmak mümkün değil. Hava koşullarını ve yol şartlarını değerlendirmek lazım. Bir geç çıkma durumu söz konusu değil, çıkış emri verildi. İlk anda bize lazım olan arama kurtarma faaliyetiydi. 34 doğal afet arama kurtarma timini seferber ettik. 327 vatandaşımızı sağ olarak enkazlardan kurtardık. Maalesef 2 bin 457 vatandaşımızın da cenazelerini enkazlardan çıkardık. 21 bin vatandaşımızı deprem bölgesinden naklettik. Arkadaşlarımız gidilmedik köy, gidilmedik ilçe bırakmadı.”