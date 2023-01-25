Akar: Zap teröristlerden temizlendi

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Akar, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin NATO’nun Deniz Kuvvetleri Komutası’nın bir yıl süreyle İngiltere’den Türkiye’ye geçtiğini belirterek yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu üzerine Akar, “Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil” yanıtını verdi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye’nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti. TSK’nın tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, “Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz” diyerek şöyle devam etti:

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“Pençe-Kilit Operasyonu’nda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe-Kilit Operasyonu’yla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600’e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi.”