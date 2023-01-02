Akar ve komutanlardan Doğu’yla görev uçuşu

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılın son günü Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Akar ile TSK komuta kademesi, daha sonra ‘Doğu’ isimli havadan ihbar kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı.

GÖKYÜZÜNDEN YENİ YIL MESAJI

Yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda Akar, Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı. Görev uçuşunun ardından Bakan Akar ve komutanlar Kilis’e geçti. Sınır hattında bulunan 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığı’na bağlı Esas Komuta Yeri’ne giden Akar, burada sınır hattı ve yurtdışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekât merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısına katıldı.

Haberin Devamı

YANLIŞLARINI ÖRTMEK İÇİN

Konuşmasında Ege’deki ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Akar, özetle şöyle dedi: “Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor. Yunanistan’ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye’ye yönelik ‘yayılmacılık, revizyonist politikalar’ gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunuyor. Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. 10 kilometrekarelik Meis Adası’na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, adaları silahlandırıyorlar. Biz büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara’dan döner.”