Akar ve komutanlar Oruç Reis’in komuta merkezinde: Haklarımızı korumakta kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni koruyan Türk Deniz Kuvvetleri Görev Grup Komutanları’na hitap ederek, sahadaki duruma ilişkin bilgi aldı ve yeni talimatlar verdi. Komutanlara hitabında isim vermeden Yunanistan’a arka çıkan Fransa’yı eleştiren Akar şunları söyledi:

“Bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri müttefiklik ruhu, ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır. Bu ve benzeri girişimlerin sorunların barışçıl ve diyalog yolu ile çözülmesi için yapılan gayretlere de hiçbir olumlu katkısı yoktur.

YUNAN HEYETİNİ BEKLİYORUZ

Türkiye’nin sorunların çözümü için diyalogdan yana olduğunu ve dördüncü toplantı için Yunanistan heyetini Ankara’ya davet ettiklerini ve beklediklerini yineleyen Akar, özetle şöyle dedi:

“Dünyanın hiçbir yerinde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan, hava sahası ve karasuları birbirinden farklı olan bir örnek yok. Yunanistan’a uluslararası hukukla, akılla, mantıkla bağdaşmayan faaliyetlerinin kimseye yarar sağlamadığının anlatılmasının gayreti içindeyiz... Sevilla haritası veya benzeri bir takım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.

MÜDAHALE KARŞILIKSIZ KALMAZ

Gemilerimize, faaliyetlerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmayacak, nitekim kalmadı. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Denizlerimizdeki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz.”

KEMALREİS LİMNOS’U EVE YOLLADI

Oruç Reis belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis’e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi. Kemalreis fırkateyninin keskin manevrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. İki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için Rodos’taki bir tersaneye gitti. Kemalreis’te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı da önceki gün resmi Twitter hesabından, TCG Kemalreis’in görev yerinde olduğu mesajını verdi. Bakanlığın bölgeden bir video görüntüsü de eklediği paylaşımda, “Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir” denildi.