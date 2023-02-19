Akar ve komutanlar Hatay'da ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’ın Hassa ilçesinde çadır kent ve köyleri ziyaret etti. Depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.



Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Akar, Mehmetçiğin kentteki nöbet, devriye, arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ediyor. Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Samandağ ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Akar, önceki gün de beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hassa ilçesine geçerek depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

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Söğüt, Ardıç ve Hacılar köylerine giden Akar, vatandaşlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaraları sarmak için herkesin canla başla çalıştığını ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de bu kapsamda görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Hassa’da Mehmetçik tarafından kurulumu gerçekleştirilen Aktepe çadır kentini de ziyaret eden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Akar çadır kentte kalan çocuklarla da yakından ilgilendi.