Akar ve komutanlar ‘Ege’nin kalesi’nde

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Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesiyle Gökçeada’daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada’ya gitti.

‘MAVİ VATAN’IN EGE’DEKİ KALESİ’

Gökçeada Havalimanı’nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Gökçeada Kaymakamlığı’na geçti. Burada şeref defterini imzalayan Akar, deftere, “Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege’deki kalelerinden biri olan Gökçeada’da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum” ifadesini yazdı. Kaymakam Serhat Doğan’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, hükümet konağından çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle de sohbet etti.