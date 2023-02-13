Akar ve Koca'dan Hatay'da inceleme

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çalışmaları yerinde takip ediyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne giden Bakanlar Akar ve Koca çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Buradan kent merkezine geçen Bakanlar Akar ve Koca arama-kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde incelemelerinin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Bakanlar Akar ve Koca'ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan eşlik etti.