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Akar ve Koca'dan Hatay'da inceleme

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#Fahrettin Koca#Hulusi Akar#Hatay
Akar ve Kocadan Hatayda inceleme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 18:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay kent merkezindeki arama-kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini inceledi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çalışmaları yerinde takip ediyor.

Akar ve Kocadan Hatayda inceleme

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne giden Bakanlar Akar ve Koca çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Buradan kent merkezine geçen Bakanlar Akar ve Koca arama-kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde incelemelerinin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Bakanlar Akar ve Koca'ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan eşlik etti. 

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#Fahrettin Koca#Hulusi Akar#Hatay

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