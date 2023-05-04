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Akar: Umudumuz tahıl anlaşmasının sürmesi

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#Hulusi Akar#Rusya#Suriye
Akar: Umudumuz tahıl anlaşmasının sürmesi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Ukrayna tahılının taşınması için açılan ve 18 Mayıs’ta süresi dolacak olan ‘tahıl koridoru’ anlaşmasının devamı gündemde.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, yarın Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesinin planlandığı açıkladı. Akar, “Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz” dedi.

TARAFLAR SICAK BAKIYOR

Bakan Akar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ‘gıda krizi’ riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridoru uygulamasına ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova’da gerçekleştirilen dörtlü toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan’da Kayseri’de bir araya geldik. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafın da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli.”

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#Hulusi Akar#Rusya#Suriye

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