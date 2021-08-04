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Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akar: ‘Tüm imkânlarla seferberiz’

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akar: ‘Tüm imkânlarla seferberiz’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla düzenlenen videokonferans toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’yi saran orman yangınlarıyla mücadelede TSK’nın yeterli şekilde görev almadığı eleştirilerine yanıt veren Akar, şunları söyledi:

“Ormanlarımız, tabiat varlıklarımız milli zenginliklerimizdir. Onların ve onlarla birlikte vatandaşlarımızın zarar görmesi bizleri derinden üzmektedir. İnsansız hava araçlarımız (İHA), helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç/iş makinalarımız, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda tüm imkân ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiş bulunuyor, her türlü destek sağlanıyor.”

Akar: ‘Tüm imkânlarla seferberiz’

MSB: 400 ASKER BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanlığı “Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA, 4 helikopter 2 çıkarma gemisi, 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır” diye açıklama yaptı.

Akar: ‘Tüm imkânlarla seferberiz’

TOMA’LAR GÖREVDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yangınların devam ettiği Muğla’ya 20 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderdi. (Çetin AYDIN / İSTANBUL)

Akar: ‘Tüm imkânlarla seferberiz’

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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