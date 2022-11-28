Akar sınır hattından duyurdu: 13 terörist etkisiz

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na gelen Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekât Merkezi’ne geçti. Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekâtı’na katılan birliklerin komutanları ile videokonferans toplantısı gerçekleştiren Akar, “Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3’ü bugün (dün) olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor” dedi.

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