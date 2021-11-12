Akar SAHA Expo’da konuştu: ‘Artık cin şişeden çıktı’

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Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katıldı. Yerli üretim savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarda 30 ülkeden 600’ü aşkın firma yerini aldı.

DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERDİ...

Fuar açılışında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayinin önemine vurgu yaparak özetle şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Cin şişeden çıktı. Hep birlikte hedefe varacağız çalışarak. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlığını ortadan kaldırarak gücüne güç katmıştır. Savunma sanayimizi çok daha ilerilere taşımaya yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Etkin yerli ve yenilikçi bir anlayışla çok daha ilerilere taşımak için mücadele ediyoruz.”

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PROJE SAYIMIZ ARTIYOR

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, açılış konuşmasında merhum Özdemir Bayraktar’ı anarak, “Proje sayılarımız giderek artıyor. Bazı kritik

teknolojilerde Türkiye’nin önde gelen ülkeler arasında yer alma mecburiyeti var. Hep beraber el birliği içinde yürümemiz gerektiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZIYORUZ

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da, “Geliştirdiğimiz teknolojiler her gün dünya medyasında yer alıyor. Bugün topraklarında terörü yok etmiş bir Türkiye var artık. Karabağ’ın tarihini değiştiren bir Türkiye var. Sıradanlığa mahkum bırakılmaya teslim olmayıp yeni bir başarı öyküsü yazıyoruz” dedi.