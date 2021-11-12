Akar SAHA Expo’da konuştu: ‘Artık cin şişeden çıktı’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Yusuf Yazıcı bombası G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...Yusuf Yazıcı bombası! G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...#Yusuf Yazıcı
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Samurayda hedife kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hedife kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Salgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısızSalgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısız#Koronavirüs Aşısı
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raundYüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raund#Enver Paralı
Miçotakise çok sert tepki: Nankörlüktür Belgeler elimizde... ABDnin üssü haline geldilerMiçotakis'e çok sert tepki: Nankörlüktür! Belgeler elimizde... ABD'nin üssü haline geldiler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partili Keşirden Akşenere özür çağrısı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınızAK Partili Keşir'den Akşener'e özür çağrısı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin 'bacısı' olamazsınız#Ayşe Keşir
Bakan Kocadan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınızBakan Koca'dan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınız#Koronavirüs
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktırAK Parti Grup Başkanvekili Ünal: 'Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktır'#Mahir Ünal
Dünya Kupası Elemelerinde çılgın 2 maç 17 gol atıldı...Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın 2 maç! 17 gol atıldı...#Almanya
Muhalefete Kanal İstanbul yanıtı: Bu millet tehditlere kulak asmazMuhalefete 'Kanal İstanbul' yanıtı: Bu millet tehditlere kulak asmaz#Kanal İstanbul
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Akar SAHA Expo’da konuştu: ‘Artık cin şişeden çıktı’

#Hulusi Akar#Savunma Sanayisi#SAHA Expo
Akar SAHA Expo’da konuştu: ‘Artık cin şişeden çıktı’

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen SAHA Expo, 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı’nın resmi açılışı yapıldı.

Haberin Devamı

Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katıldı. Yerli üretim savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarda 30 ülkeden 600’ü aşkın firma yerini aldı.

Akar SAHA Expo’da konuştu: ‘Artık cin şişeden çıktı’

DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERDİ...

Fuar açılışında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayinin önemine vurgu yaparak özetle şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Cin şişeden çıktı. Hep birlikte hedefe varacağız çalışarak. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlığını ortadan kaldırarak gücüne güç katmıştır. Savunma sanayimizi çok daha ilerilere taşımaya yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Etkin yerli ve yenilikçi bir anlayışla çok daha ilerilere taşımak için mücadele ediyoruz.”

Akar SAHA Expo’da konuştu: ‘Artık cin şişeden çıktı’

Haberin Devamı

PROJE SAYIMIZ ARTIYOR

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, açılış konuşmasında merhum Özdemir Bayraktar’ı anarak, “Proje sayılarımız giderek artıyor. Bazı kritik
teknolojilerde Türkiye’nin önde gelen ülkeler arasında yer alma mecburiyeti var. Hep beraber el birliği içinde yürümemiz gerektiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZIYORUZ

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da, “Geliştirdiğimiz teknolojiler her gün dünya medyasında yer alıyor. Bugün topraklarında terörü yok etmiş bir Türkiye var artık. Karabağ’ın tarihini değiştiren bir Türkiye var. Sıradanlığa mahkum bırakılmaya teslim olmayıp yeni bir başarı öyküsü yazıyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Savunma Sanayisi#SAHA Expo

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT