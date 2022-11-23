Akar: PKK/YPG fiziken çöktü destekçilerin kimyası bozuldu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaMilli Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Akar, özetle şunları söyledi:

36 BİN 834 TERÖRİST ETKİSİZ: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurtiçinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 36 bin 854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hâle getirildi. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisaklı nedeniyle TSK’dan bugüne kadar 10 bin 22’si ‘Bakan onayı’ ile olmak üzere toplam 24 bin 706 kişi ihraç edildi.

PKK EŞİTTİR YPG: Tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. Artık bunu herkes anlasın. Başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza PKK eşittir YPG olduğunu dile getiriyor ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz.

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İFTİRALARA SARILIYORLAR: Çökme noktasına gelen terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri, TSK’ya yönelik karalama propagandasına başvurup, TSK’nın kimyasal silah kullandığı yalanlarına sarılmaktadır. Diğer bir deyişle PKK-YPG’nin fiziken çöküşünü gören destekçilerinin kimyasının bozulduğuna tanık oluyoruz. Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek, terör örgütüne nefes aldırmak isteyenlerin bu alçak iftiraları tamamen gerçek dışıdır, bir hezeyandır. Özellikle yurtdışında bir algı oluşturmaya yönelik ‘çamur at izi kalsın’ çabasıdır. İlgili uluslararası kuruluşların çok yakından takip ettiği ve tüm dünyanın çok iyi bildiği gibi, TSK’nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamakta; uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla kullanılmamaktadır.”

PENÇE KILIÇ EN BÜYÜK HAVA HAREKÂTI

Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur. Sadece ve sadece teröristlere ait yapılar hedef alınarak başarıyla icra edilen bu harekâtta, terör örgütüne ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargâhlar tam isabetle imha edilirken, aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Harekât ile teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurulmuştur.

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F-35 SÜRECİ: “F-35 konusunda ise ABD ile program ortaklığımızın sonlandırılmasına ilişkin idari, mali ve hukuki boyutlardaki hazırlıklar tamamlanmış olup önümüzdeki aylarda ABD tarafının daveti ile ayrıntılı müzakerelere geçilmesi beklenmektedir.”

TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR

Türkler ve Kürtlerin kardeş olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti: “Bir kez daha vurgulamak isterim ki; bütün dünya duysun bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne ve fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da bu kardeşlik ölümsüzdür, ebedidir. Bunun en açık göstergesi de vatan için, bayrak için, Cumhuriyet için omuz omuza mücadele verirken canlarını feda eden ve şehitliklerimizde yan yana yatan şehitlerimizdir. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinî, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. Artık bunu herkes anlasın.