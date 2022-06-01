Akar: Müdahale mecburiyeti var

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Akar, şunları söyledi: “Şu an içinde bulunulan durum nedeniyle ülkemizi korumak ve kollamak için bazı müdahaleler yapmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Tek hedefimiz teröristler. PKK/YPG teröristtir. TSK kararlı ve muktedirdir.”

BAE İLE ASKERİ VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Ahmad el Bowardi ile bir araya gelen Akar, Türkiye ile BAE arasında askeri eğitim işbirliği ve savunma sanayiinde önemli, olumlu gelişmeler, birlikte tatbikatlar beklediğini ifade etti.