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Akar: Müdahale mecburiyeti var

#Birleşik Arap Emirlikleri#Hulusi Akar#Harekât
Akar: Müdahale mecburiyeti var

Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) 15 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Türk Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, bu ülkedeki temaslarının ardından yaptığı değerlendirmelerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye yönelik olası harekâtı ile ilgili önemli mesajlar verdi.

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Akar, şunları söyledi: “Şu an içinde bulunulan durum nedeniyle ülkemizi korumak ve kollamak için bazı müdahaleler yapmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Tek hedefimiz teröristler. PKK/YPG teröristtir. TSK kararlı ve muktedirdir.”

BAE İLE ASKERİ VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Ahmad el Bowardi ile bir araya gelen Akar, Türkiye ile BAE arasında askeri eğitim işbirliği ve savunma sanayiinde önemli, olumlu gelişmeler, birlikte tatbikatlar beklediğini ifade etti.

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#Birleşik Arap Emirlikleri#Hulusi Akar#Harekât

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