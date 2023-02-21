Akar: ‘Mehmetçik saat 06’da kurtarmaya başladı’

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04.30’DA BİRLİKLERDEN RAPOR İSTENDİ: Bakan Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve bölgedeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Akar, “Saat 04.30’da birliklerden rapor istendi. Aynı saatte İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na ‘hazır ol’ emri verildi. Saat 04.50’de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00’te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eşzamanlı olarak kriz merkezleri çalışmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI UYGUN BULDULAR: Saat 05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarından aldığım bilginin ardından saat 05.10’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradım. TSK ile ilgili ilk raporları sunduk. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular.

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2. Ordu Komutanlığı birlikleri, saat 06.00’da Kahramanmaraş, Malatya ve İskenderun’da arama kurtarma çalışmalarına başladı.

ÜÇ GEMİ HAZIRDI: Saat 07.00’de iki askeri ambulans uçağı Etimesgut’taki askeri havaalanında hazırdı. Aynı saatte TCG İskenderun, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar’a ‘seyre hazır ol’ emri verildi. Saat 10.00’da 8. Komando Tugayı kurtarma çalışmalarına başladı.”