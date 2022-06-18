Akar: Delilleri tek tek önlerine koyduk

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AT-4 DELİLLERİ: Akar, delillerle ilgili şöyle dedi: “İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahı var. Teröristler tarafından kullanılan bu silahlardan Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarımızda çok sayıda ele geçirdik. Bunların fotoğraflarını, seri numaralarını görüşmelerimizde ortaya koyduk. İttifak üyesi bir ülkeye saldıran, güvenlik güçlerini şehit eden, masum insanlarını katleden teröristleri görmezden gelen bir anlayış dostluk ve ittifak ruhu ile bağdaşmaz.”

SİLAH AMBARGOSU: Bir yandan “Güçlenelim, kuvvetlenelim, NATO’ya yönelik her türlü tehdide karşı bir olalım” denilirken diğer yandan Türkiye’ye karşı silah ambargosu uygulanmasını eleştiren Akar, “Böyle müttefiklik düşman başına” dedi.

HEDEF DÖRTLÜ TOPLANTI: Akar, Ukrayna limanlarında bulunan 15 Türk gemisinin tahliyesi için çalıştıklarını ve bu bağlamda Ukrayna, Rusya ve Türkiye savunma bakanlıklarından birer general belirlediklerini söyledi: “Rusya, Ukrayna, BM, Türkiye toplantısını yaparak bu işin süratle çözülmesi için çalışıyoruz.”

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MONTRÖ VURGUSU: Akar tüm bu çalışmalar yapılırken Montrö Sözleşmesi’nin aşındırılmamasının önemine de vurgu yaptı.

ATİNA’YA MESAJ: Akar, Atina’ya ise şu mesajları verdi: “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanalları açık tutulmalı.”

ZİRVE ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

MADRİD’de 28-30 Haziran’da yapılacak NATO Zirvesi’ne günler kala, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularına ilişkin Türkiye’nin terörle mücadele odaklı çekinceleri henüz giderilemezken temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bu çerçevede Brüksel’de NATO karargâhında yapılacak bir çalışma toplantısına katılacaklar. Toplantıda Kalın ve Önal’ın yanı sıra İsveç ve Finlandiya’dan yetkililerin de bulunması öngörülüyor. Zagreb’te açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, somut adım görmek istedikleri mesajını yineledi. Şu ana kadar kendilerine iletilen belgeleri yetersiz bulduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, “Belgeleri yetersiz bulduk, karşı belgemizi gönderdik. ‘Müzakereye bunun üzerinden devam edilebilir’ dedik” diye konuştu. Toplantıda bu belge üzerinde NATO ile çalışma yapılacak.