Akar: Açıklama sarhoş narası

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Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Akar açıklamaya tepkisini şu sözlerle gösterdi:

“Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymetiharbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür.”

Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelenin artan bir tempoda, taarruzi bir anlayışla devam ettiğini de söyleyen Akar, “Yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terörist neredeyse hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar faaliyetlerimiz sürecek” dedi.