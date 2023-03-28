Akar: 60 bin Suriyeli ülkesine döndü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Suriye sınırının sıfır noktasına gitti. Gözetleme kulesine çıkan, hudut tekmili alan Akar’a, hudutların gece-gündüz izlendiği yerli ve milli üretim Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Yemekhaneye de geçen Akar, Mehmetçiğin yemeklerinin özenle hazırlanması talimatı verdi. Bakan Akar, hudut birliğindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

KAÇAK GEÇİŞE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ

“Sınırdan yasadışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.”