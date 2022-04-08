Akar 5 bakanla mayınları konuştu

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Altı bakanın toplantısında Karadeniz’de Türkiye, Romanya ve Bulgaristan sahillerini tehdit eden “serseri mayınlar”, Ukrayna’da ihtiyaç duyulan yerlerde insani koridorların acilen açılarak sivillerin tahliyesi ile Karadeniz bölgesinde kalıcı bir barışın sağlanması konuşuldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, toplantı Bakan Akar’ın daveti ve koordinasyonuyla gerçekleşti.

ACİLEN ATEŞKES

Akar, toplantıyla ilgili “Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da derhal ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı. Ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz’de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirildi. insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu” değerlendirmesini yaptı.

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ŞOYGU VE KURBANOV İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Hulusi Akar ile Şoygu görüşmesinde, başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan, denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.