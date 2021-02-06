Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
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Akademisyenlerden Rektör Bulu’ya rakamla cevap
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden bir grup, Rektör Melih Bulu’yu iki gün önce yaptığı “20 kadar akademisyen mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor” açıklamasının ardından dün rektörlük önünde ellerinde ‘Melih Bulu İstifa’ yazan ve sayı bulunan dövizlerle protesto etti.
Yaklaşık 200 kişilik Boğaziçili akademisyen, ellerinde kaç kişi olduklarını gösteren sayılı afişler tutarak Rektörlüğe sırtını döndü. Akademisyenler, eylem sonrası ellerindeki dövizleri Rektörlük kapısına bıraktı.
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