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Akademisyen Ör’e 1 yıl 2 ay hapis

Güncelleme Tarihi:

#Çiğdem Bayraktar Ör#Cumhurbaşkanı’Na Alenen Hakaret#Hapis
Akademisyen Ör’e 1 yıl 2 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 07:00

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan hakkında dava açılan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’e 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

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Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Televizyon programcısı ve akademisyen Ör hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Ör, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 31 Ocak’ta tutuklanmıştı. Ör, davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü 2’nci duruşmasında Ör, ‘Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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#Çiğdem Bayraktar Ör#Cumhurbaşkanı’Na Alenen Hakaret#Hapis

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