Akademisyen Ör’e 1 yıl 2 ay hapis

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Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Televizyon programcısı ve akademisyen Ör hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Ör, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 31 Ocak’ta tutuklanmıştı. Ör, davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü 2’nci duruşmasında Ör, ‘Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.