Akademisyen Cenk Yiğiter’e silahlı saldırı davasında karar çıktı… İşte sanıklara verilen cezalar

Akademisyen Cenk Yiğiter’e silahlı saldırı davasında karar çıktı… İşte sanıklara verilen cezalar
ANKARA’da akademisyen Cenk Yiğiter’in 20 Mayıs’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin davada sanık İkbal Önal, 5 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırılırken, Atillah ve Mehmet Karapınar’a 3 yıl 6’şar ay hapis ve 10’ar bin TL adli para cezası verildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter, 20 Mayıs'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan İkbal Önal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla İkbal Önal ile Önal’a silah temin ettiği iddiasıyla Atillah Karapınar ve kardeşi Mehmet Karapınar hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından iddianame düzenledi.

Ankara 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Önal ile tutuksuz sanıklar Atillah Karapınar, Mehmet Karapınar ve taraf avukatları katıldı. Hakim kararını açıklayacağını söyleyerek sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Önal, "Üç tane küçük kardeşim var, mağdurum, zararın neresinden dönülürse kardır ailem mağdurdur tahliyemi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da bir diyeceklerinin olmadığını beyan ederek beraat talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İkbal Önal hakkında 'Silahla yaralama' suçundan 3 yıl hapis, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası vererek, sanığı toplamda 5 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Atillah Karapınar ve Mehmet Karapınar hakkında ise 'Silahla yaralama suçuna iştirak' suçundan 1 yıl 6'şar ay, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2'şer yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası olmak üzere toplamda 3 yıl 6'şar ay hapis ve 10'ar bin TL adli para cezası verildi.

