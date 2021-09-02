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Haber Giriş: 02.09.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Başak Bozan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı

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Başak Bozan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı

Akademisyen Başak Bozan hayatını kaybetti. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de kendi bünyelerinde akademik kariyerini sürdüren Başak Bozan için taziye mesajı yayınladı. Üniversitenin resmi Twitter adresinden yayınlanan duyuruda "Başak Bozan hocamızı kaybettik Hayal kırıklığına uğramış surat nur içinde yatsın. Üniversitemizin acı kaybı." ifadelerine yer verildi. Beyin tümörü tedavisi gören Başak Bozan, Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı.

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu Başak Bozan, 44 yaşında hayatını kaybetti. Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı Kim Milyoner Olmak İster’de kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken karşısındakileri de duygulandırmıştı. 

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