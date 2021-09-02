Başak Bozan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu Başak Bozan, 44 yaşında hayatını kaybetti. Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı Kim Milyoner Olmak İster’de kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken karşısındakileri de duygulandırmıştı.

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