Akademili öğretmenler geliyor

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Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Böylece Milli Eğitim Akademisi’nin açılmasıyla ilgili maddeler de komisyondan geçmiş oldu. Akademinin ne zaman açılacağına ve oradaki sürecin nasıl ilerleyeceğine dair detaylar henüz netlik kazanmasa da bu karar, öğretmenlik mesleği için yeni bir adım olarak görülüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmen adaylarının atamasını yapacağız. Diğer yandan akademi, öğretmenlerin meslek içi eğitimlerini de alabileceği bir yer olacak. Bu sayede öğretmenlerimiz eğitim öğretim süreçleriyle ilgili yeniliklerden daha hızlı haberdar olabilecek” demişti.

MESLEĞE HAZIRLANACAKLAR

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Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde imzası olan AK Parti Ordu Milletvekili Nazım Maviş, Milli Eğitim Akademisi ile ilgili şunları söyledi: “Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi ile kariyer basamaklarında ilerlemesi için eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak amacıyla Milli Eğitim Akademisi’nin kurulması teklif edildi. Adayların burada alacağı eğitimle mesleğe en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor. Akademide verilmesi planlanan hazırlık eğitimi ise öğretmenlik meslek ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende olması gereken tüm yeterliliklerin esas alındığı teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak. Ayrıca bu kurumda, eğitim çalışanlarının bilimsel ölçütler ve gelişmeler doğrultusunda meslek içi eğitimlerinin yapılması, kariyerlerinin geliştirilmesi ve eğitim kurumu yöneticilerine de yöneticilik formasyonu kazandırılması amaçlanıyor.

MEZUNLARI ATANACAK

Öğretmen adayları akademiye, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) puan üstünlüğüne göre alınacak. Adaylara eğitim süreleri boyunca her ay 18 bin 650 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Akademide başarılı olan herkes başka hiçbir şart aranmaksızın puan üstünlüğü ve tercihlerine göre atanacak. Diğer yandan bu karar yürürlüğe girdikten sonra aday öğretmenlik hükümleri, mesleğe geçiş şartı olarak uygulanmayacak. Bunların yanı sıra öğretmenlerin yer değişikliklerinde ve hizmet puanının belirlenmesinde görev yaptığı eğitim kurumunun özellikleri de değerlendirmeye alınacak. Ayrıca kararda, öğretmenlerin hizmet sınıfının değiştirilmesine dönük hükümler onların lehine olacak şekilde düzenlendi.”

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PAYDAŞLAR DESTEK VERSİN

Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): “Öğretmenliğin niteliğini artırmaya yönelik her uygulama farklı bir katkı sağlayabilir. Gelişmeleri duruma göre değerlendirmek lazım. Akademi, hizmetiçi eğitimi ya da okul yönetimini daha iyi hale getirecekse faydalı olabilir. Türkiye’de öğretmen yetiştirme modeli çok uzun bir geçmişe ve deneyime sahip. Bu nedenle tüm taraf ve paydaşların işin içine katılmasıyla hazırlanan detaylı bir çalışma ile akademide uygun adımlar atılabilir. Bizim için önemli olan öğretmenlik mesleğine katkı sağlayacak doğru hamlelerin yapılması.”