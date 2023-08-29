Akademik takvim değişti: Üniversiteler ‘ilk dersi’ erteledi

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Üniversitelerde dün başlayan kayıt dönemi 1 Eylül’de sona erecek. Her üniversitede akademik takvim ve ders yılı başlangıcı, üniversitelerin senato kararıyla belirleniyor. Neredeyse tüm üniversiteler, geçtiğimiz hafta 2023-2024 akademik yılında derslerin, eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftasında başlayacağını duyurmuştu. Ancak YÖK, akademik takvimin 2Ekim tarihinde başlaması yönünde tavsiyede bulundu. Bunun üzerine Aydın Adnan Menderes, Erzincan Binali Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman, Zonguldak Bülent Ecevit, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Yeditepe ve MEF Üniversitesi akademik takvimlerinde ders başlangıç tarihini 2 Ekim olarak değiştirdi. Değişiklik yapmayan üniversitelerin öğrencileri de kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, söz konusu takvim değişiklikleriyle ilgili şunları söyledi:

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PLANLAR BOŞA GİTTİ

“Her üniversite kendi gerçekliğine göre bir akademik takvim belirler. Öğrenciler de bu takvime göre yeni başlıyorsa kayıtlarını yaptırır, barınma durumunu hazırlar, biletini alır ve açıklanan tarihte derste hazır bulunacak şekilde her şeyini hazırlar. Pek çok üniversite bu yıl daeylül ayının iki ve üçüncü haftası olacak şekilde takvimlerini açıkladı. Ancak bazı üniversite rektörleriyle yaptığım görüşmede, YÖK tarafından 2 Ekim’de akademik yılı başlatmaları yönünde bir tavsiye aldıklarını öğrendim. Bu tip kararların son dakika alınması doğru değil. Çünkü öğrenciler kendilerini üniversitelerin baştan ilan ettiği akademik takvime göre ayarlar. Elbette 2 Ekim’de başlamak çok sorun değil. Zaten bazı üniversiteler de her sene bu ayda açılıyor. Ancak baştan açıklanan tarihte son anda değişiklik yapılması sorun teşkil ediyor.

YURTLAR YETİŞMEDİ

Tüm üniversitelerin 2 Ekim’de açılmasına yönelik verilen YÖK tavsiyesi, bence yurtlardaki hazırlığın tamamlanmamasından dolayı alındı. Depremzedelere açılan KYK yurtları geçtiğimiz haftalarda boşaltılmıştı. Sonrasında öğrencilere uygun hale getirmek için çalışmalar başlamıştı. Bu çalışmaların tamamlanmamasından kaynaklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca deprem bölgesindeki yurtların güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları için de zamana ihtiyaç olduğundan bu uygulamaya gidilmiş olabilir. ‘Üniversiteleri 2 Ekim’de açarsak o zamana kadar yurtları da hazır hale getiririz’ diye düşünmüş olabilirler.”

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‘ERİS DEĞİLDİR’

- Salim Ünsal, karara sosyal medyadan gelen tepkileri de şöyle değerlendirdi: “Bu çocuklar pandemiden beri üniversiteye doğru düzgün gidemediler. Tam geçen sene gidiyorlardıbu kez deprem oldu ve neredeyse yarım dönem uzaktan eğitimle geçti. Ben sosyal medyada bu kararla ilgili paylaşım yaptıktan sonra öğrenciler doğal olarak gerekçe arayışına girdi. Bu tahminler arasında COVID-19’un Eris varyantının kararda etkili olduğunu ifade eden öğrenciler oldu. Ben bunu kuvvetli bir ihtimal olarak görmüyorum ve katılmıyorum.”