AK Parti'ye yeni katÄ±lÄ±mlar: Rozetlerini CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan taktÄ±

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CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸunlar oldu:Â

Buradan bu sabah meydana gelen iki bÃ¼yÃ¼k deprem ile sarsÄ±lan Venezuela halkÄ±na geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. TÃ¼rkiye'nin yanlarÄ±nda olduÄŸunu belirtiyorum.

DÃ¼nyada eÅŸi benzeri olmayan teÅŸkilata sahibiz. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k en yaygÄ±n siyasi hareketlerinden biriyiz.

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Bize gÃ¶re Ã¼yelik sadece bir kayÄ±ttan ibaret deÄŸil, Ã¼ye demek millete hizmete nefer yazÄ±lmaktÄ±r. GerektiÄŸinde yardan ve serden geÃ§mek demektir. Bu milletin bu Ã¼mmetin sorumluluÄŸunu yÃ¼reÄŸinde taÅŸÄ±mak demektir.

Biz sadece bir siyasi parti deÄŸil aynÄ± zamanda dava hareketiyiz, gÃ¶nÃ¼l hareketiyiz. TeÅŸkilatÃ§Ä±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼ye kaydÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± an millete hizmet mÃ¼cadelesi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

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Biliyorsunuz Ã¼ye sayÄ±sÄ± rekorunun ardÄ±ndan 2026 senesini mahalle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÄ±lÄ± ilan ettik. Daha fazla insanÄ±mÄ±za ulaÅŸmak iÃ§in yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. tÃ¼m teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n gayreti ile AK Parti'mizi Ã¼ye sayÄ±sÄ± ve derinlik itibari ile bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Muhalefetin adÄ±nÄ± sanÄ±nÄ± bilmediÄŸi mahallelerde aÅŸkla Ã§alÄ±ÅŸan kardeÅŸlerime teÅŸekkÃ¼r diyorum.

AK PARTÄ°'YE OLAN TEVECCÃœH HER GEÃ‡EN GÃœN ARTIYOR

Eser ve kardeÅŸlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'ye olan teveccÃ¼h her geÃ§en gÃ¼n katlanarak artÄ±yor. Hizmet etmek isteyen hemen herkes bu Ã§atÄ± altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± arzu ediyor. BugÃ¼n de yeni belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ± baÄŸrÄ±mÄ±za basacaÄŸÄ±z. Birazdan AK Parti ailesine katÄ±lacak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za aramÄ±za hoÅŸ geldiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuÄŸunda inÅŸallah tam dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olup halkÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venini boÅŸa Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z. Ãœlkesi ve milleti iÃ§in hizmet etmek isteyenleri partimize katmaya devam edeceÄŸiz.

Bize gÃ¶re siyaset millete tepeden bakan faaliyet deÄŸildir. Ä°ster yerelde ister Ã¼lke sathÄ±nda olsun siyaset felsefemizde insana saygÄ± vardÄ±r. 86 milyon insanÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± eÅŸittir bizim iÃ§in. HiÃ§bir ayrÄ±m yapmadan aynÄ± derecede hizmete ve hÃ¼rmete laiktir.

Sadece bize oy verenlerin deÄŸil 86 milyonun hizmetkarÄ± olduk. Maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen milletin gÃ¶nlÃ¼nde yÄ±kÄ±lmaz kÄ±lan iÅŸte bu vasÄ±flardÄ±r. SeÃ§menden oy isterken mÃ¼ÅŸfik, saygÄ±lÄ±, ama milletten yetki alÄ±nca kibirli, incitici tavÄ±r bizim tavrÄ±mÄ±z deÄŸildir. EtkileÅŸim avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± denilen hastalÄ±ÄŸÄ±n kamuda, yerel yÃ¶netimlerde yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–zel alan kavramÄ± anlamÄ±nÄ± yitirmekte, gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olmak, her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mekte. GÃ¼ndem olma ve gÃ¼ndemde kalma kaygÄ±sÄ± bir mÃ¼ddet sonra bÃ¼yÃ¼k bir kapana dÃ¶nÃ¼ÅŸmekte. Bu kapana siyasetÃ§iler de dÃ¼ÅŸmekte. Kendi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da bilerek ya da bilmeden bu ters akÄ±ntÄ±ya kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Partimize zarar veren bu yanlÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± dikkatli olunmalÄ±. VatandaÅŸÄ±n kalbini kÄ±ran, icraat deÄŸil ÅŸov peÅŸinde koÅŸan yaklaÅŸÄ±m muhalefetin tarzÄ± olabilir ama bunu tasvip etmemiz asla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. GÃ¶revi Ã¼nvanÄ± makamÄ± ne olursa olsun hiÃ§bir arkadaÅŸÄ±m unutmasÄ±n hepimiz koltuklarÄ±mÄ±za milletin takdiri ile geldik. Milletimiz emaneti eser Ã¼retmemiz, refahÄ±nÄ± artÄ±rmamÄ±z iÃ§in tevdi etti. Millete hizmet makamlarÄ± gÃ¶steri deÄŸil sorumluluk makamlarÄ±dÄ±r. Mesele gÃ¶nÃ¼lleri fethetmektir.

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28 ÅžUBAT Ã–ZLEMÄ° Ä°LE DAVRANANLARA Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z

Sosyal medya rÃ¼zgarÄ± ile seÃ§im kazanÄ±lsa iktidarda da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da baÅŸkalarÄ± olurdu. YaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±, icratlarÄ±mÄ±zÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde bu mecralarÄ± da kullanarak halkÄ±mÄ±z ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Ama sosyal medyadaki yankÄ± odalarÄ±na da hapsolmayacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan bu yana yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi vakar iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. TÃ¼m yol ve dava arkadaÅŸlarÄ±mdan bu prensip ve ilkeler ile hareket etmelerini beklediÄŸimizi vurgulamak isterim. Biz efendilik taslamaya deÄŸil millete hizmet etmeye, hizmetkarlÄ±k yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istikamette yÃ¼rÃ¼meye de devam edeceÄŸiz. Bir taraftan ÅŸehirlerimizi abad etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken diÄŸer taraftan siyasi rakiplerimiz ile gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. KayÄ±kÃ§Ä± kavgasÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olmamÄ±zÄ± bekleyenler beyhude bekler. Biz yeni gÃ¶nÃ¼ller kazanmanÄ±n peÅŸindeyiz. Gerilimden, kamplaÅŸmadan kaÃ§Ä±nmamÄ±z insanÄ±mÄ±zÄ±n hak ve hukukunun Ã§iÄŸnenmesine kayÄ±tsÄ±z kalacaÄŸÄ±mÄ±z anlamÄ±na gelmez. biz yÄ±llardÄ±r Ã¶telenen, kendi Ã¶z yurdunda oraya buraya yitilen kardeÅŸlerimizin izzetini savunmak iÃ§in de aldÄ±k. 28 Åžubat dÃ¶neminde darbecilerin gadrine uÄŸrayanlarÄ±n aynÄ± zorbalÄ±ÄŸÄ±na maruz kalmamasÄ± iÃ§in yetki aldÄ±k. KÃ¼stah azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n hayat tarzÄ± dayatmasÄ±na mÃ¼saade etmedik. Jakobenlerin, insanÄ±mÄ±zÄ±n inancÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ±na eyvallah etmedik. Zaman zaman sesi Ã§ok Ã§Ä±kan kibir abidelerinin sessiz Ã§oÄŸunluÄŸu susturma giriÅŸimlerine ÅŸahit oluyoruz. Bunlarla mÃ¼cadelemizi hukuk zemininde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. 28 ÅŸubat Ã¶zlemi ile davranÄ±n baskÄ±cÄ± zihniyete izin vermeyeceÄŸiz. Ä°lkemiz bellidir; inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼... Anayasa tarafÄ±ndan gÃ¼venceye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Kimse kimseye baskÄ± kuramaz. KÃ¼Ã§Ã¼k dar bir zÃ¼mre bu millete yaÅŸam tarzÄ± dikte edemez. Eskiden olduÄŸu gibi bir avuÃ§ mÃ¼stekbirin azarladÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nlarÄ± kÄ±lÄ±k kÄ±yafetine gÃ¶re ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p gerici yobaz diye tahkir ettiÄŸi gÃ¼nler artÄ±k geride kaldÄ±. Eski nobranlÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶zleyenler boÅŸ durmasa da o karanlÄ±k dÃ¶nemler bir daha asla dÃ¶nmeyecektir. Bu Ã¼lkede kimsenin sakalÄ±ndan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nden dolayÄ± aÅŸaÄŸÄ±lanmasÄ±na, kendini Ã¶tekilenmiÅŸ hissetmesine gÃ¶z yummayacaÄŸÄ±z. Hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z iÃ§in geniÅŸletmeye, 86 milyonu bir ve eÅŸit gÃ¶rmeye devam edeceÄŸiz.

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PARTÄ°LERÄ°NDEN Ä°STÄ°FA EDEN BAÅžKANLAR AK PARTÄ°'DE

AK Parti'ye katÄ±lan NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Rasim ArÄ±, KeÅŸan Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã–zcan ve Ankara KeÃ§iÃ¶ren Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zarslan'a rozetlerini CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan taktÄ±.Â