İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

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CHP'li belediye başkanlarındaki istifa dalgası devam ediyor. Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasını duyurduktan sonra AK Parti'ye katılmış, Koç'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

3 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİYE KATILDI

AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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DÜN DE KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Bir İstifa da dün yaşanmış ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıştı. Edirne CHP il yönetimi, başkan Özcan'ın e-devlet üzerinden istifasını gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

RASİM ARI KİMDİR?

Siyasi hayatına AK Parti çatısı altında başlayan Rasim Arı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Görevden ayrılmasından sonra bir süre siyasetten uzak kaldı.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden seçmen karşısına çıktı. 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 52'sinden fazlasını alan Arı, yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR

1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı.Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.

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Cumhuriyet Halk Partisine üye olan Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlendi ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.