×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’ye yeni katılımlar... 9 belediye başkanının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Belediye Başkanları
AK Parti’ye yeni katılımlar... 9 belediye başkanının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 18:16

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, partisine katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törenle 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK Parti’ye yeni katılımlar... 9 belediye başkanının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini taktı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Belediye Başkanları

BAKMADAN GEÇME!