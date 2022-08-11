AK Parti'ye Orhan Baba şarkısı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kampanya şarkısı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala siyasi partiler tüm kadrolarıyla sahaya inerken, “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile etkinliğini daha da arttıran AK Parti İstanbul Başkanlığı kampanya şarkısında Orhan Gencebay sürprizi yaptı.

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YARABBİM ŞARKISI

Orhan Gencebay’ın ‘Yarabbim’ şarkısının “Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel” şeklindeki sözleri, “Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel” olarak değiştirildi. İlk olarak önceki gece ‘AK Parti İstanbul’ sosyal medya hesabından paylaşılan seçim şarkısı, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Şarkının ritmi kadar, İstanbul’un güzelliklerinin, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı klip de izleyenlerden tam not aldı.

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İŞTE O SÖZLER

‘İstanbul kalbimizsin’

“İstanbul sen bizimsin,

İstanbul kalbimizsin

Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin

Seninle ay-yıldızla, seninle bu vatanda

Umudun yeşerdiği hepimizin evisin

Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet

Sözümüz geleceğe,

İstanbul yüzün gülsün!

Gönüller bir arada, dualar bir arada

Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!”