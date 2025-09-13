AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel'den ilk açıklama

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, Gürzel ve Cebeci'ye parti rozetlerini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürzel, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve katılımcıları selamlayarak, AK Parti'nin yeni ailesi olduğunu söyledi.

Özlem Vural'ın AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'ndaki konuşması şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan, değerli protokol, sevgili kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili Üyeleri artık yeni ailem… Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımız takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz’a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailemde bekliyor biliyorum.