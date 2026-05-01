AK Parti'ye geçtiler: Törenle rozetleri takıldı

CHP’den AK Parti’ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’a parti rozetini, 15 Nisan'da Ankara'da düzenlenen AK Parti Grup Meclis Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. İl başkanlığındaki törende ise AK Parti’ye geçen 5 meclis üyesi İbrahim Akın, Halil Demir, Ahmet Anıl, Mehmet Küçükkurt, Ata Ünal için rozet takma töreni düzenlendi. Törene, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere AK Parti Antalya milletvekilleri, İl Başkanı Ali Çetin, ilçe başkanları, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

5 MECLİS ÜYEMİZ ARAMIZA KATILMA KARARI VERDİ'

AK Parti’nin kapısının herkese açık olduğunu kaydeden İl Başkanı Ali Çetin, “Biz hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla Antalya’mıza, vekillerimizle, MKYK üyemizle, bakanımızın nezaretinde teşkilatımızla, ilçe başkanlarımızla uyumlu bir şekilde çalışan, amacı ve gayesi sadece hizmet olan bir partiyiz. Liderimizin izinde, 19 ilçemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Uyumlu bir teşkilatız, güzel bir teşkilatız, iyi bir ekibiz. Birileri birtakım meselelerle uğraşırken bizler hizmetlerimizle sahadayız. Antalya’nın yapacak çok işi var. Antalya’nın beklediği çok yatırımlar var. Bugün bir araya gelmemizin sebebi, geçtiğimiz günlerde Serik Belediye Başkanımızın Cumhurbaşkanımızın huzurunda partimize katılım töreninin ardından, bugün de aramıza katılmak isteyen, bizimle beraber yol yürümek isteyen meclis üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelmektir. Bugün Serik’ten 5 meclis üyemiz aramıza katılma kararı verdi" dedi.

‘KADİR BAŞKAN OLMASAYDI SEÇİM ALINAMAZDI’

Kadir Kumbul’un AK Parti’ye geçme sürecini anlatan Milletvekili Kemal Çelik, “AK Parti’de hizmet bilgisi var, tecrübe var. Kadir Başkan da bizim 12 yıl bürokratımız olarak çalıştı. 12 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptı. Serik’te uzun yıllar sonra seçimi özellikle aldı. Kadir Başkan olmasaydı o seçim alınamazdı. Bunu açıkça ifade ediyorum. Kadir Başkan bir dönem Serik’te ilçe başkanının bir videosunu izlemiş. O süreçte bazı konular gündeme geldi. Sonrasında Allah razı olsun, AK Parti’ye gelmek istedi. Sürekli gelmek istediğini ve bu yönde arzusunu ifade etti. Bizim de bazı önemli konularımız vardı. ‘Biz başkanla çalışacağız’ dedim. O dönem bazı kararlar aldık. Kendisine doğrudan ‘AK Parti’ye gel’ demedik ama bizim gördüğümüz kadarıyla iki yıl dayanabildi" diye konuştu.

‘SERİK HALKI KADİR BAŞKANI ÇOK SEVDİ’

Partinin giderek genişlediğine dikkati çeken Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, “Serik gibi hassas bir bölgede, devletin de çok destek olduğu bir yerde, sevdiğiniz bir insanın aranıza katılmasını istersiniz. Kadir Başkanımızın neden AK Parti’ye geçtiğini merak edenleri de çok iyi anlıyorum. Çünkü haksız saldırılara uğradı. Saldıran kişilerin ve partisinin anlayışı şu; Bizdeyken çok iyi, bizde yokken çok kötü. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Biz 9 yıla yakın çalıştık. Başhekim olarak Serik Devlet Hastanemizin yönetimini kendisine teslim ettik. Serik halkı da kendisini çok sevdi. Bize karşı seçimi kazandı. Biz ne Serik halkını suçladık, ne de Kadir Bey’i suçladık" ifadelerini kullandı.

‘ANTALYA, YEREL YÖNETİM ALANINDA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALAMADI’

Parti olarak hizmet odaklı çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Kadir Başkanımızla birlikte bugün 5 belediye meclis üyemiz de aramıza katılıyor. Serik’imizde güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Kadir Başkanım da bilir, biz CHP’den seçildi diye devletin vermesi gereken hizmetleri desteklemekten geri durmadık. Bu Büyükşehir için de geçerli. Belediyecilikten gelen bir liderimiz var. Antalya, yerel yönetim alanında hak ettiği hizmeti alamadı. Tasarruf dönemine rağmen biz Antalya’ya çok güzel hizmetler getiriyoruz. Yerel yönetimin, özellikle de Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken hizmetleri devletin kurumları yapmak zorunda kalıyor. Antalya ihmale gelmez. Bu söylediklerimiz siyaset değil, Antalya’ya hizmet çağrısıdır. Daha havalar tam ısınmadan turistlerin en çok şikayet ettiği konulardan biri sivrisinek. Mart ayında ilaçlamanın başlaması gerekiyor. Belek ve Kemer bölgesinin arıtmalarını Büyükşehir Belediyesi yapamadığı için Turizm Bakanlığımız yaptı" dedi.

‘OPERASYON YAPILIYOR, PARAMIZ YOK’ DENİLEMEZ’

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Büyükşehir Belediyesi şu anda devam eden yolsuzluk operasyonlarını bahane etmemeli. Hizmete gitmesi gereken paraları birileri cebine indirmişse bunun için operasyon yapılıyor. Milletin verdiği vergilerin, su parasının, diğer kaynakların ve devletin Ankara’dan gönderdiği paraların hizmete gitmesi için bu süreçler yürütülüyor. Şimdi ‘operasyon yapılıyor, paramız yok’ denilemez. Çünkü devlet ödeme yapmaya devam ediyor. Milletimiz de Büyükşehir Belediyesi’ne vermesi gereken emlak vergisi dahil, su parası dahil, diğer katkıları ödemeye devam ediyor. Bunlar bahane olmamalı" diye konuştu.

‘ANTALYA’NIN BEKLEYECEK SABRI YOK’

COP31 Zirvesi’ne de değinen Çavuşoğlu, “Projeler üretilsin, biz destek verelim dedik. Bunu yaptığımız toplantılarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili’ne de açık şekilde söyledik. Buradan bir kez daha söylüyoruz, Antalya’nın bekleyecek sabrı yok. Antalya’nın imajını bozmaya hakkımız yok. Bunu söylediğimiz zaman ‘Yurt dışında kötü reklam yapıyorsunuz’ diye biz suçlanıyoruz. Turist geldiği zaman sivrisinekten, hijyen sorunlarından, denizde gördüğü kirlilikten şikayet ediyorsa, bunu zaten anlatıyor ve konuşuyor. O yüzden burada hiç siyaset yapmadan Büyükşehir Belediyesi’ne çağrımız şudur; Bir an önce arıtmalardaki eksiklikler giderilsin, yapılması gereken yeni yatırımlar yapılsın. Eğer hiç yapamıyorlarsa da yazıyla Turizm Bakanlığı’na başvursunlar, ‘Biz yapamıyoruz, siz yapın’ desinler" dedi.