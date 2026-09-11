AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan ilk değerlendirme: Memleket sevgisiyle hareket ettim

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AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Fıçı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği ilk andan itibaren önceliğinin Foça olduğunu belirtti.

"KARİYER HESABI GİTMEDİM"

Hemşehrilerinin güvenine layık olmak, kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve Foça'nın geleceğini güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Fıçı, şahsi bir siyasi ikbal veya kariyer hesabı gütmeden memleket sevgisiyle hareket ettiğini kaydetti.

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"CESUR ADIMLAR ATACAĞIZ"

Foça'nın gerçek potansiyeline kavuşması, gelişmesi ve hak ettiği değere ulaşması için cesur adımlar atmaktan çekinmeyeceklerini aktaran Fıçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentimizin ortak aklını, hizmet üretme iradesini ve çalışma kararlılığını daha güçlü kılmak adına siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu vesileyle Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Fıçı, asıl odaklanacağı alanın sahada sorunları çözen, vatandaşlarla doğrudan temas kuran ve icraata dayalı belediyecilik anlayışı olacağını belirtti.

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