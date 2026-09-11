×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan ilk değerlendirme: Memleket sevgisiyle hareket ettim

Güncelleme Tarihi:

#Saniye Bora Fıçı#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partiye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçıdan ilk değerlendirme: Memleket sevgisiyle hareket ettim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:46

AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı yazılı bir açıklama yaparak, şahsi bir siyasi ikbal hesabı gütmediğini, memleket sevgisiyle hareket ettiğini belirtti. Fıçı, siyasi yolculuğunu AK Parti çatısı altında sürdürme kararı aldığını kaydetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Fıçı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği ilk andan itibaren önceliğinin Foça olduğunu belirtti.

AK Partiye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçıdan ilk değerlendirme: Memleket sevgisiyle hareket ettim

"KARİYER HESABI GİTMEDİM"

Hemşehrilerinin güvenine layık olmak, kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve Foça'nın geleceğini güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Fıçı, şahsi bir siyasi ikbal veya kariyer hesabı gütmeden memleket sevgisiyle hareket ettiğini kaydetti.

AK Partiye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçıdan ilk değerlendirme: Memleket sevgisiyle hareket ettim

Haberin Devamı

"CESUR ADIMLAR ATACAĞIZ"

Foça'nın gerçek potansiyeline kavuşması, gelişmesi ve hak ettiği değere ulaşması için cesur adımlar atmaktan çekinmeyeceklerini aktaran Fıçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentimizin ortak aklını, hizmet üretme iradesini ve çalışma kararlılığını daha güçlü kılmak adına siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu vesileyle Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Fıçı, asıl odaklanacağı alanın sahada sorunları çözen, vatandaşlarla doğrudan temas kuran ve icraata dayalı belediyecilik anlayışı olacağını belirtti.

Gözden KaçmasınSeferihisar Belediyesine yeni operasyon: 43 şüpheli yakalandıSeferihisar Belediyesine yeni operasyon: 43 şüpheli yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Saniye Bora Fıçı#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!