AK Parti’ye geçen 4 meclis üyesine rozetleri takıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 13:29

Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa ederek AK Parti’ye geçen 4 meclis üyesine rozetleri takıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti’ye katılan Mehmet Kuşçu, Seyit Ali Bulut, Mehmet Yıldırım ve Yusuf Yavrum katıldı.

Program kapsamında 4 meclis üyesine rozetleri takıldı. Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Yeniden Refah Partisi’nden partimize katılan yeni dava arkadaşlarımıza İl Başkanlığımızda rozetlerini takdim ettik. AK davamıza gönül vererek aramıza katılan kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Partimize katılan Meclis Üyelerimiz Mehmet Kuşçu, Seyit Ali Bulut, Mehmet Yıldırım ve Yusuf Yavrum başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, bu anlamlı katılımların hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.

