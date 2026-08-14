×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’ye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Gaziantep
AK Parti’ye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 21:49

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile 7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini, AK Parti’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

AK Parti’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda partiye yeni katılımlar gerçekleşti.

AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti’ye katıldı.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti’ye katılan belediye başkanları ise Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Eyüp Çırpanoğlu, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli oldu.

Partiye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!