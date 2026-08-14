AK Parti’ye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı

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AK Parti’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda partiye yeni katılımlar gerçekleşti.

AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti’ye katıldı.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti’ye katılan belediye başkanları ise Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Eyüp Çırpanoğlu, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli oldu.

Partiye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.