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AK Parti'nin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme kampı Kızılcahamam'da sona erdi

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#AK PARTİ#ANKARA#TBMM
AK Partinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme kampı Kızılcahamamda sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 14:24

AK Parti'nin "tevazu, samimiyet ve gayret" temasıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

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Kızılcahamam'da 3 gün süren kampta, yerel seçim sonuçları değerlendirildi, şehirlerin ihtiyaçları ve projeler ele alındı.

Gelecek döneme ilişkin yol haritasının da görüşüldüğü kampta, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularında sunumlar yapıldı.

Deprem bölgesinde, yaraları sarmaya yönelik proje bazlı çalışmalar ile yapılması gerekenler de ele alındı.

 

541 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Kampın bugünkü bölümünde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi.

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Kampa, 541'i belediye başkanı olmak üzere toplam 629 yerel yönetici katıldı.

 

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#AK PARTİ#ANKARA#TBMM

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