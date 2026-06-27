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AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez dinletildi: 'Efsane Büyük Başkan'

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Efsane Büyük Başkan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 12:35

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce partinin yeni şarkısı ilk kez katılımcılara dinletildi.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı katılımcılara dinletildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

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"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla / Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan

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Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik / Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

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Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

 

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#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Efsane Büyük Başkan

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