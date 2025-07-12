AK Parti'nin yeni şarkısı: 'Dünya Bizi Bekler'

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Kızılcahamam'daki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Dünya Bizi Bekler" adlı yeni şarkı çalındı.
AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:
"Alnımız ak / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak / Halk için Hakk'la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta / Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye’nin Lideri / İşte AK Parti / Milyonlar nefer
Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan / Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yeniden
Yazılıyor bak / Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin /Gözlerdeki yaş / Milletin gücüyle sınırları aşan Türkiye'nin Lideri İşte AK Parti / Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan."
Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Milletin gücüyle sınırları aşan,— AK Parti (@Akparti) July 12, 2025
Memleket aşkıyla çağlayıp coşan,
Tek bir mazlum kalmasın diye uğraşan,
Türkiye’nin lideri işte AK Parti! 🇹🇷 pic.twitter.com/ot6TVQURdW