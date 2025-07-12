×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'nin yeni şarkısı: 'Dünya Bizi Bekler'

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Şarkı#Recep Tayyip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 11:42

AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Dünya Bizi Bekler" şarkısı ilk kez çalındı.

Haberin Devamı

Kızılcahamam'daki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Dünya Bizi Bekler" adlı yeni şarkı çalındı.

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Alnımız ak / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak / Halk için Hakk'la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta / Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye’nin Lideri / İşte AK Parti / Milyonlar nefer
Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan / Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yeniden
Yazılıyor bak / Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin /Gözlerdeki yaş / Milletin gücüyle sınırları aşan Türkiye'nin Lideri İşte AK Parti / Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan."

Haberin Devamı

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Şarkı#Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!