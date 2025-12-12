×
Gündem Haberleri

AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporunda 3 kritik eşik belirlendi

Güncelleme Tarihi:

Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:00

Hürriyet, AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporunun ayrıntılarına ulaştı. 60 sayfadan ve 10 bölümden oluşan raporda süreçle ilgili Kandil’in etkisiz hale getirilmesi, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması, Kandil’in etkisizleşmesinin ardından Suriye’de herhangi bir yapının oluşturulmaması yönünde 3 kritik eşik bulunuyor.

HAFTA başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye raporu oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunacağı raporla ilgili bilgi verdi. Güler, Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in değerlendirmelerinin ardından raporun son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılması planan yasal düzenlemelere onay vermesinin ardından AK Parti’nin raporu hafta bitmeden sunması bekleniyor. Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’un ortak bir metinle mi yoksa diğer partilerin sunduğu raporlarla beraber çatı bir rapor hazırlayarak mı Genel Kurul’a sunacağı ise daha sonra netleşecek. AK Parti’nin hazırladığı raporda özetle şunlar yer aldı:

KESİNLİĞİ İLAN EDİLECEK

- Yasal bir düzenleme için temel şart olarak PKK’nın silahlarını bırakmasının devletin yetkili mercileri tarafından kesin olarak ilan edilmesi gösterildi. Bu durum, ‘ilkesel eşik’ olarak tanımlandı.

- 3 kritik eşik belirlendi; Kandil’in etkisiz hale getirilmesi, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması, Kandil’in etkisizleşmesinin ardından Suriye’de herhangi bir yapının oluşturulmaması. Kandil’deki büyük mağaraların temizlenmesi başta olmak üzere insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile örgütün yurtiçi ve yurtdışındaki bütün uzantılarıyla ortadan kalkması gerektiği aktarıldı. Ancak, süreç bu şekilde ilerlediği sürece Meclis’in yasa çalışmasına geçebileceği kaydedildi.

ATATÜRK DETAYI

- Atatürk’ün 1928’de Meclis’i devreye sokup buna benzer başlattığı sürece de dikkat çekildi. O dönemde yaşanan ‘Kürt isyanlarının’ ardından Meclis’te af getirildiği anlatılırken, “Bu tür süreçlerin daha önce de denendiğine” işaret edildi.

- ‘Kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetlerin yönetilmesi’ne dair bir başlık yer aldı.

Adalet-özgürlük-güvenlik dengesinin korunması gerektiği anlatılan bölümde, herkesin kullandığı dilde hassas olması, provokasyonlara yer verilmemesi gerektiği konusunda toplumsal hassasiyetin yönetilmesi gerektiği aktarıldı.

YASAL DÜZENLEMEYE İKİ AYRI BAŞLIK

- Örgütün kendini tam anlamıyla lağvetmesi devletin yetkili mercileri tarafından kesin olarak ilan edildikten ve “Meclis kanun çıkarabilir” dedikten sonra suça karışanlar ve karışmayanlar olarak 2 ayrı başlıkta sınır çizildi. Buna göre, suça karışan PKK’lılar için Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri geçerli olacak.

- Şartların yerine getirilmesinin ardından örgüt üyeliği, örgüte yardım-yataklık ve terör propagandasından kaynaklı işlenen suçlar düşecek.

- Davası devam edenler açısından da kovuşturma düşecek. Bu kişiler, 5 yıl adli takip şartıyla tahliye edilebilecek.

- Dağda olanlar da aynı hükümler kapsamında gelip teslim olabilecek. Bu kişiler de mahkeme süreçlerinden geçtikten sonra adli takibe alınarak her hafta imza verecek.

KIRMIZI ÇİZGİ

- Dağda olanlarla ilgili kırmızı çizgi “eline silah almayanlar” olacak. Eyleme karışanlar ise örgüt üyeliğinden değil, ancak eylemin türüne göre ceza alacak.

- Cezalarında indirim yapılabilecek, ancak buradaki ölçü “kamu vicdanını rahatsız etmeyecek” nitelikte olacak.

- Örgüt yöneticileri, Türkiye’ye girerlerse doğrudan TCK hükümlerine tabi olacak. Bu kişiler, örgüt üyeliğinden yargılanmayacak ama karıştıkları eylemlerden dolayı ceza alacaklar.

- Bazı siyasi yasaklar kalkabilir. Terörden yatan yaşlı, hasta, engellilerin affedilmesi gibi düzenlemeler yapılabilir.

- Demokratik ve sivil aşamada atılabilecek adımlar da raporda. Seçim Kanunu ve Yerel Yönetimler Kanunu’nun daha demokratikleştirilmesi başlıklardan biri.

- Düzenlemelerle, örgüt ortada kalmadığı için terör örgütüne yardım yataklıktan dolayı işlenen suçlar kayyum maddesi de dahil olmak üzere düşebilecek.

- Topluma kazandırma başlığında sosyal ve psikolojik anlamında destek verilmesi gerektiği aktarıldı. Meslek edindirme başta olmak üzere sosyal hayata adapte olmaları konusunda devletin öncülük etmesine vurgu yapıldı.

ÖCALAN’LA İLGİLİ BAŞLIK YOK

- Bazı AK Parti kurmayları, zaman zaman gündeme gelen örgüt yöneticilerinin siyaset yapmalarıyla ilgili söylemlere karşı olduklarını ifade etti. Kurmaylar, “Terör örgütü kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin siyaset yapmasına karşıyız, Öcalan da dahil. Öcalan’ın durumuna ilişkin raporda herhangi bir başlık atmadık” dedi. AK Parti kurmayları ayrıca hazırladıkları raporun bir hukuk metninden daha ziyade siyaset tutum belgesi olduğunu belirterek “Diplomatik bir dil kullanıldı. Bu konuya büyük makul çoğunluğun nasıl yaklaştığı (endişe, kabul ve redleriyle) anlatıldı” dediler.

